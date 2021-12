Vecchie Glorie: parliamo di Lorenzo D’Anna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo avervi parlato di Daniele Mannini e di Giampiero Pinzi, la rubrica dedicata alle Vecchie Glorie del nostro calcio torna puntuale anche in data odierna. L’appuntamento di questo lunedì di dicembre è dedicato ad una bandiera e ad un’icona di una squadra che, purtroppo, oggi, milita nelle categorie più basse del football nostrano, il Chievo Verona: stiamo per presentarvi la storia di Lorenzo D’Anna. Il ragazzo originario di Oggiono, in provincia di Lecco, ha iniziato la propria esperienza nel mondo del calcio con il Como ma, per la maggior parte della propria carriera, ha vestito la maglia dei clivensi. In 13 stagioni giallo-blu, l’atleta lombardo riesce a conquistare il cuore dei propri tifosi e raggiunge anche traguardi di spessore. Nel 2008, poi, appena le scarpe al chiodo ma continua la propria esperienza con il ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo avervi parlato di Daniele Mannini e di Giampiero Pinzi, la rubrica dedicata alledel nostro calcio torna puntuale anche in data odierna. L’appuntamento di questo lunedì di dicembre è dedicato ad una bandiera e ad un’icona di una squadra che, purtroppo, oggi, milita nelle categorie più basse del football nostrano, il Chievo Verona: stiamo per presentarvi la storia di. Il ragazzo originario di Oggiono, in provincia di Lecco, ha iniziato la propria esperienza nel mondo del calcio con il Como ma, per la maggior parte della propria carriera, ha vestito la maglia dei clivensi. In 13 stagioni giallo-blu, l’atleta lombardo riesce a conquistare il cuore dei propri tifosi e raggiunge anche traguardi di spessore. Nel 2008, poi, appena le scarpe al chiodo ma continua la propria esperienza con il ...

