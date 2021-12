Varcaturo | bomba esplode nella notte davanti a una sala scommesse

Advertising

CronacaFlegrea : Bomba contro sala scommesse Intralot di Varcaturo: danneggiata la vetrata - NapoliToday : #Cronaca Boato nella notte a Varcaturo, bomba devasta sala scommesse -

Ultime Notizie dalla rete : Varcaturo bomba

La scorsa notte, verso le 2, a, i carabinieri sono intervenuti in via Madonna del Pantano all'altezza del civico 72 dove era stata s egnalata un'esplosione . La deflagrazione era avvenuta poco prima, all'esterno di una ...Un ordigno è esploso la scorsa notte a, località nel comune di Giugliano in Campania , danneggiando la vetrina di una sala scommesse. Non si registrano feriti. L'esplosione è avvenuta intorno alle 2 in via Madonna del Pantano . ...Giugliano in Campania (Napoli), 6 dicembre 2021 - Un ordigno è esploso la scorsa notte tra il 5 e il 6 dicembre a Varcaturo, località nel Comune di Giugliano in Campania (Napoli), non si registrano fe ...Una bomba è esplosa questa notte a Giugliano in Campania, davanti ad una sala scommesse. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura da parte dei residenti, svegliati nel cuore della notte dalla vio ...