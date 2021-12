Super Green pass, scattano controlli nelle città con vigili e poliziotti. Ci sono i primi multati (Di lunedì 6 dicembre 2021) controlli nelle stazioni, nelle metropolitane e sui bus. Nel primo giorno di entrata in vigore del nuovo decreto che ha portato all’obbligo di Green pass ‘base’ per utilizzare i mezzi pubblici, sono subito scattate le verifiche da parte delle forze dell’ordine in collaborazione con i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale. Da Milano a Roma, passando per Firenze e Verona, fino a Napoli, le ‘squadre’ miste sono entrate in azione già nelle prime ore del mattino. E in diverse città, compresa la Capitale, sono già scattate le prime multe. Milano – I controlli su metropolitana e mezzi di Superficie sono iniziati alle 7.30. Atm ha messo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021)stazioni,metropolitane e sui bus. Nel primo giorno di entrata in vigore del nuovo decreto che ha portato all’obbligo di‘base’ per utilizzare i mezzi pubblici,subito scattate le verifiche da parte delle forze dell’ordine in collaborazione con i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale. Da Milano a Roma,ando per Firenze e Verona, fino a Napoli, le ‘squadre’ misteentrate in azione giàprime ore del mattino. E in diverse, compresa la Capitale,già scattate le prime multe. Milano – Isu metropolitana e mezzi dificieiniziati alle 7.30. Atm ha messo in ...

