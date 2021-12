Saccone (ex preparatore del Napoli): “Con noi pochissimi infortuni, avrei fatto le cose in altro modo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Saccone: “Con noi pochissimi infortuni, avrei fatto le cose in altro modo. Gente come Koulibaly va gestita in maniera diversa, situazione preoccupante” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Corrado Saccone, preparatore atletico , parlar del Napoli, degli infrtunidella squadra azzurra e di altro. Queste le sue parole Saccone ORA IN ALBANIA “Ora sono nella squadra campione d’Albania, vogliono fare bene e raggiungere almeno i preliminari di Europa League. -afferma Saccone -Sono l’unico italiano in squadra. Il campionato italiano è sempre interessante, mi informo quotidianamente sia del ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 6 dicembre 2021): “Con noilein. Gente come Koulibaly va gestita in maniera diversa, situazione preoccupante” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Corradoatletico , parlar del, degli infrtunidella squadra azzurra e di. Queste le sue paroleORA IN ALBANIA “Ora sono nella squadra campione d’Albania, vogliono fare bene e raggiungere almeno i preliminari di Europa League. -afferma-Sono l’unico italiano in squadra. Il campionato italiano è sempre interessante, mi informo quotidianamente sia del ...

