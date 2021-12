RAIPLAY: OLTRE 20 MILIONI DI UTENTI, LEADER ON DEMAND. MARE FUORI E IL COLLEGIO TRA I PIÙ VISTI (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bilancio eccellente per RAIPLAY che si avvia a chiudere il 2021 con OLTRE 20 MILIONI di UTENTI registrati con una crescita del 20% sul 2020. La direttrice della piattaforma streaming Rai, Elena Capparelli, racconta al RadioCorriereTv lo stato di salute, i titolo più VISTI e le novità in arrivo, comprese produzioni esclusive RAIPLAY. RAIPLAY cresce del 20% sul 2020 “Nel mese di novembre abbiamo consolidato la base dei nostri UTENTI registrati, che ha superato stabilmente i 20 MILIONI e continua a crescere giorno dopo giorno. Ci avviamo a numeri anche più grandi. Grazie al lavoro svolto in questi due anni ci sono altre due belle notizie: di questi venti MILIONI di UTENTI registrati ce ne sono 5,9 ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bilancio eccellente perche si avvia a chiudere il 2021 con20diregistrati con una crescita del 20% sul 2020. La direttrice della piattaforma streaming Rai, Elena Capparelli, racconta al RadioCorriereTv lo stato di salute, i titolo piùe le novità in arrivo, comprese produzioni esclusivecresce del 20% sul 2020 “Nel mese di novembre abbiamo consolidato la base dei nostriregistrati, che ha superato stabilmente i 20e continua a crescere giorno dopo giorno. Ci avviamo a numeri anche più grandi. Grazie al lavoro svolto in questi due anni ci sono altre due belle notizie: di questi ventidiregistrati ce ne sono 5,9 ...

Advertising

THEVOICE_ITALY : Stefania Castelli oltre ad averci emozionato cantando “Sally” di Vasco Rossi, ha portato sul palco di… - Raiofficialnews : Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, proposta da @RaiCultura per portare Macbeth nelle case degl… - bubinoblog : RAIPLAY: OLTRE 20 MILIONI DI UTENTI, LEADER ON DEMAND. MARE FUORI E IL COLLEGIO TRA I PIÙ VISTI - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Sale sfiorando il record annuale negli ascolti on demand la piattaforma #MediasetInfinity con oltre 166 Milioni di strea… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Otto storie italiane di successo nell'impiego delle nuove tecnologie digitali, da domani su RaiPlay. Una docuserie pensata per… -