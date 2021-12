Labbra metallizzate | scopriamo il make up più glamour delle feste 2021

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lesono unatendenze più attuali per il truccoe sono anche perfette da sfoggiare nel periodo. Naturalmente, come avviene per ogniup, è strettamente necessario saper scegliere il colore giusto e preparare lenella maniera più adeguata. Dal momento che si tratta di un truccomolto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Labbra metallizzate

CheDonna.it

... in abbinamento alle tonalità iridescenti edegli ombretti cremosi SweetieLove o alle ...mascara Vegan DarkLove ! Per richiamare le sfumature malva di Bon Bon Ton applicate sulleil ...... ma anche insieme alle tonalità glowy edegli ombretti cremosi SweetieLove e alle ...questo look semplice e chic non può considerarsi conclusa senza un leggero tocco di colore sulle. ...L’inverno 2021 è pronto per essere illuminato dal make up con il rossetto glitter: ecco i più belli (non c'è solo quello di Chiara Ferragni) ...