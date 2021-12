Inzaghi | “Vogliamo fare una partita importante”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Simone, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa, ha analizzato ladi domani sera contro il Real Madrid: “La squadra se l’è giocata alla grande all’andata e avrebbe meritato di più. Domani non avremo i nostri tifosi, ci saranno 50.000 tifosi del Real, anche se qualcuno dei nostri non mancherà come sempre. Giocheremo con personalità e fiducia, sapendo che abbiamo fatto qualcosa diper la società, perché erano dieci anni che l’Inter non passava il turno. Ma domaniuna, perché l’avversario e lo stadio lo meritano”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...sarà importante perchéfare una grande partita. All'andata abbiamo fatto molto bene ma no è bastato, domani dovremo fare qualcosina in più". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone, ...Simone, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid Simone, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni raccolte internews24.com. BENZEMA OUT ...Al Santiago Bernabeu l’Inter si gioca il primato del girone, per essere testa di serie ai sorteggi degli ottavi (lunedì 13 dicembre, ore 12 a Nyon). Non ci sarà Correa, finito ..."Penso che la squadra se la sia giocata all'andata e avrebbe meritato di più. Domani non avremo il nostro stadio e i nostri tifosi, ce ne saranno 50 mila del Real, ma giocheremo questa gara con person ...