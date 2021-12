Inter, caccia al primato contro il Real. Inzaghi 'Dovremo fare meglio dell'andata' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al Santiago Bernabeu l'Inter si gioca il primato del girone, per essere testa di serie ai sorteggi degli ottavi (lunedì 13 dicembre, ore 12 a Nyon). Non ci sarà Correa, finito ko con la Roma. Il ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al Santiago Bernabeu l'si gioca ildel girone, per essere testa di serie ai sorteggi degli ottavi (lunedì 13 dicembre, ore 12 a Nyon). Non ci sarà Correa, finito ko con la Roma. Il ...

