F1 | modificato il circuito di Abu Dhabi! Tracciato più veloce | un vantaggio per Lewis Hamilton?

E così, come non capitava ormai dal 2016, il titolo della Formula Uno si deciderà proprio sotto l'ultimo traguardo. Max Verstappen o Lewis Hamilton? Chi sarà il trionfatore di questa clamorosa annata 2021? Un concentrato di emozioni, duelli, errori, colpi di scena, contatti e sfide al cardiopalma che, già da ora, sono entrate nella storia, se non nella leggenda, della massima categoria del motorsport. Purtroppo, però, l'ultimo atto di questa saga si disputerà sul Tracciato di Yas Marina, in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, un circuito sul quale i sorpassi sono quasi impossibili. O forse no? Sono in arrivo grandi novità anche per i più efferati eversori della pista che si affaccia sul Golfo Persico. Per quale motivo? Ora ve lo spieghiamo nel dettaglio. Dimenticatevi la consueta Yas Marina: il lay-out della pista ...

