Collegio Roma, Conte candidato? M5s frenano: "ora è più un no" (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Ora è più no": così dallo staff di Giuseppe Conte rispondono a chi chiede se sia da considerare una ipotesi concreta la candidatura nelle elezioni suppletive per la Camera a Roma dell'ex presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Ora è più no": così dallo staff di Giusepperispondono a chi chiede se sia da considerare una ipotesi concreta la candidatura nelle elezioni suppletive per la Camera adell'ex presidente ...

Advertising

CarloCalenda : I 5S hanno devastato Roma, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio… - lucianonobili : 'Se nel collegio Roma 1 il Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida Conte, la c… - CarloCalenda : @la_kuzzo A Siena abbiamo lasciato campo libero a Letta. A Roma, a differenza della Raggi, al secondo turno ho vota… - lucia25968868 : RT @lucianonobili: 'Se nel collegio Roma 1 il Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida Conte, la candid… - paolosavarese : RT @CarloCalenda: I 5S hanno devastato Roma, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio non es… -