Alba Parietti non usa mezzi termini: ecco la verità sul flirt con il giovanissimo ballerino (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nuovo gossip su Alba Parietti: la showgirl e conduttrice televisiva pizzicata a cena con un uomo molto più giovane di lei, sportivo e ballerino molto famoso in Tv. ecco svelata la verità sul flirt. Alba Parietti è una showgirl, opinionista e conduttrice televisiva nata a Torino, che oggi ha 60 anni d’età. Quest’anno è stata L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nuovo gossip su: la showgirl e conduttrice televisiva pizzicata a cena con un uomo molto più giovane di lei, sportivo emolto famoso in Tv.svelata lasulè una showgirl, opinionista e conduttrice televisiva nata a Torino, che oggi ha 60 anni d’età. Quest’anno è stata L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

annangela_a : RT @catiuz92: Quando stasera nessuno si azzarderà a dire di come sta accadendo a picco la reputazione di Soleil, ma anzi lei continuerà com… - catiuz92 : Quando stasera nessuno si azzarderà a dire di come sta accadendo a picco la reputazione di Soleil, ma anzi lei cont… - infoitcultura : Il tailleur di velluto viola di Alba Parietti è il comfort look dell’inverno - Pinco61835529 : @mara06844397 Allora aspettiamo anche Mara Venier, Alba Parietti, Belen e altre cavalle di razza.... - infoitcultura : Alba Parietti e il flirt con Alvise Rigo di Ballando con le stelle: impazza il gossip, la showgirl chiarisce -