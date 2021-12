Super Green pass, ecco da quando scatta e come ottenere la Certificazione verde (Di domenica 5 dicembre 2021) Super Green pass, da quando scatta e come si ottiene. Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre ha dato il via libera al decreto legge che rafforza le misure anti-Covid. Solo le persone vaccinate o guarite... Leggi su feedpress.me (Di domenica 5 dicembre 2021), dasi ottiene. Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre ha dato il via libera al decreto legge che rafforza le misure anti-Covid. Solo le persone vaccinate o guarite...

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - morry74 : Effetto super green pass: prime dosi in crescita e record di certificati scaricati @sole24ore - Nazione_Empoli : Super Green pass, giro di vite sui controlli -