Raspadori salva il Sassuolo | doppietta e 2-2 a La Spezia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 dicembre 2021) LA(ITALPRESS) – Giacomoilal ‘Piccò e lancia un messaggio anche al ct Mancini: per un posto nella Nazionale che insegue il Mondiale qatariota c'è anche lui. Non basta il doppio vantaggio, ai liguri, per conquistare l'intera posta in palio: ilsi aggrappa al suo bomber tascabile, che entrato nella ripresa infila laper il 2-2 definitivo. Loper ricominciare a far punti dopo tre sconfitte di fila, ilper confermarsi dopo le grandi prestazioni con Milan e Napoli. Al ‘Piccò sono gli ospiti ad iniziare meglio, colpendo due legni con Berardi e Scamacca, il primo sugli sviluppi di una punizione parata da Provedel, il secondo su una conclusione dal limite. Ma con il passare dei minuti la ...