**Quirinale: Fornaro, 'è ora di pensare ad una donna, serve figura alla Pertini'** (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Al Quirinale "ci vuole una personalità che unisca, che sia in grado di provare a ricucire le fratture territoriali, politiche e sociali. Penso che l'obiettivo a cui tutti dovremmo lavorare è proprio cercare una figura di questo genere. Poi credo sia arrivato il tempo di valutare l'opportunità di una donna al Colle, ci siano tutte le condizioni per pensare di dare un segnale in questa direzione". Lo dice Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, ospite di Sky Tg 24, senza indicare un nome specifico, anche se tra le candidature più quotate viene indicata anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia. "Però l'obiettivo prioritario, uomo o donna che sia, è proprio quello -insiste Fornaro- di trovare una figura che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Al Quirinale "ci vuole una personalità che unisca, che sia in grado di provare a ricucire le fratture territoriali, politiche e sociali. Penso che l'obiettivo a cui tutti dovremmo lavorare è proprio cercare unadi questo genere. Poi credo sia arrivato il tempo di valutare l'opportunità di unaal Colle, ci siano tutte le condizioni perdi dare un segnale in questa direzione". Lo dice Federico, capogruppo di LeuCamera, ospite di Sky Tg 24, senza indicare un nome specifico, anche se tra le candidature più quotate viene indicata anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia. "Però l'obiettivo prioritario, uomo oche sia, è proprio quello -insiste- di trovare unache ...

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Fornaro Segnale Draghi ai sindacati, si valuta taglio cuneo ... rispondendo a una domanda sul Quirinale. "Se non avessimo Casini, io personalmente tiferei per una ... i capigruppo di Camera e Senato Federico Fornaro e Loredana De Petris, e Vasco Errani, relatore al ...

I rossi che vogliono tornare da Letta. E Speranza ... Anche prima della partita per il Quirinale. Il grimaldello del segretario del Pd per scardinare le ... Scontato anche il rientro dell'attuale capogruppo alla Camera di Leu, Federico Fornaro, e di Nico ...

**Quirinale: Fornaro, 'è ora di pensare ad una donna, serve figura alla Pertini'** La Sicilia Parlamento, dopo 150 anni cambia. A dicembre i nuovi regolamenti: anti trasformisti, meno commissioni, quorum modificati A un anno dal referendum sul taglio dei parlamentari, dell'autoriforma finora non se n'era fatto niente. Ora però c'è urgenza: se si ...

