Prato | anziano spara alla moglie con fucile e poi si suicida

(Di domenica 5 dicembre 2021) Un uomo di 72 anni hatocon una carabina da caccia, regolarmente detenuta, e poi ha rivolto l’arma verso se stesso aprendo il fuoco. I due coniugi sono stati trovati morti ieri intorno all’ora di pranzo nella loro abitazione in via Filizi, a, dai vigili del fuoco chiamati dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto cone marito. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell’omicidio-suicidio. Secondo quanto emerso dai rilievi, l’uomo avrebbeto, di 77 anni, mentre dormiva sul divano. I motivi del gesto sarebbero riconducibili a motivi economici. L’uomo era entrato in uno stato di ansia e depressione dopo che a marzo dello scorso anno un incendio scoppiato nel ...

Una coppia di anziani coniugi è stata trovata senza vita nell'abitazione dove viveva a Prato. Per gli investigatori si tratta di un omicidio-suicidio: l'uomo, un 72enne pratese, avrebbe sparato alla moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Tragedia nella mattinata di oggi a Prato dove una coppia di anziani è stata trovata morta nella proprio abitazione ...