Juve, settimana decisiva per la «carta segreta» di CR7 (Di domenica 5 dicembre 2021) Chiusa una settimana intensa, se ne apre una nuova. L’operazione Prisma nei confronti della Juventus non si ferma: come riporta la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni tutto il materiale sequestrato, dai documenti cartacei ai supporti informatici, verrà scandagliato, nella speranza di trovare la famosa «carta segreta» su Cristiano Ronaldo. Nei prossimi giorni sono quindi attesi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 5 dicembre 2021) Chiusa unaintensa, se ne apre una nuova. L’operazione Prisma nei confronti dellantus non si ferma: come riporta la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni tutto il materiale sequestrato, dai documenticei ai supporti informatici, verrà scandagliato, nella speranza di trovare la famosa «» su Cristiano Ronaldo. Nei prossimi giorni sono quindi attesi L'articolo

Advertising

juventusfc : 2??4?? ??R?? ??????R??? La #BlackFridayWeek non è ancora finita. Il #CyberMonday ti aspetta con ancora tanti imperdibili… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, settimana decisiva per la «carta segreta» di CR7: Chiusa una settimana intensa, se ne ap… - CalcioFinanza : Juventus, settimana decisiva per la «carta segreta» di Cristiano Ronaldo - ErTarni : @ExiledRomanista Allora campioncino. Sai cosa ha detto Dzeko una settimana prima di andarsene? ' Basta parlare di m… - CamFerrari25 : oggi sia juve che ferrari, può essere la domenica perfetta o può rovinarmi l’intera settimana -