Juve in vantaggio sul Genoa: Cuadrado direttamente da calcio d’angolo al 9? (Di domenica 5 dicembre 2021) E’ la giornata dei gol direttamente da calcio d’angolo. A Calhanoglu, a segno ieri, ha risposto Juan Cuadrado che al 9? ha portato in vantaggio la Juventus sul Genoa. Un arcobaleno stupendo dalla bandierina, che baciato la traversa e poi si è insaccato in rete. Juve in vantaggio al 9? sul Genoa di Sheva. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) E’ la giornata dei golda. A Calhanoglu, a segno ieri, ha risposto Juanche al 9? ha portato inlantus sul. Un arcobaleno stupendo dalla bandierina, che baciato la traversa e poi si è insaccato in rete.inal 9? suldi Sheva. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

