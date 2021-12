Faggiano | «Alla Sampdoria è mancato qualche punto | dare di più tutti»

(Di domenica 5 dicembre 2021) “Ci aspettiamo da noi stessidi più, possiamoqualcosa di più. Soprattutto nelle prime partiteci è. Il campionato è bello e aperto, a noi manca, poi le altre cose vengono da sé. La Lazio è una grande squadra, affrontiamo una grande squadra e dispiace che certe voci escano il sabato prima di una partita così importante, è una cosa fuori luogo, e ne parlerò con chi ha voluto scriverne non facendo bene all’ambiente”. Lo ha detto a Dazn Daniele, il ds della, a proposito delle voci sul tecnico D’Aversa, prima del match casalingo contro la Lazio.

Advertising

BorgoInAzione : Durante la conferenza stampa tenutasi sabato 20/11 presso Villa Zanetta, infatti, il referente Rubens Toninelli e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Faggiano Alla

Calciomercato.com

Fare uscire articoli del genere non penso faccia piaceresocietà e all'allenatore stesso, è semplicemente fuori luogo ' . Così Daniele, direttore sportivo della Sampdoria , a pochi ...Genova " A Belgrado non sono rimasti stupiti che Dejan Stankovic possa essere candidatopanchina blucerchiata nel caso Massimo Ferrero voglia sostituire Roberto D'Aversa. È vero che Stankovic ha un contratto con la Stella Rossa fino al giugno del 2023, che la squadra è seconda a 3 ..."Ci aspettiamo da noi stessi tutti di piu', possiamo dare qualcosa di piu' tutti. Soprattutto nelle prime partite qualche punto ci e' ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Sampdoria e Lazio scendono in campo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: alle 18.00 il calcio d’inizio della sfida. Ai micro ...