"È in un momento difficile". Jean Todt, indiscrezioni drammatiche su Michale Schumacher: cosa sta succedendo (Di domenica 5 dicembre 2021) "L'Arabia sarà il mio ultimo Gran premio da presidente Fia. Si chiude un lungo ciclo della mia vita", spiega Jean Todt in una lunga intervista a La Stampa, pubblicata proprio nel giorno della gara a Gedda. Insomma, cala il sipario sulla sua parabola ai vertici dell'automobilismo e della Formula 1. E nel colloquio, l'ex dg Ferrari, parla a tutto campo, spazia, l'addio al vertice Fia è soltanto la premessa. Ricorda ancora una volta quando disse di no ad Ayrton Senna, che "voleva venire da noi nel 1994", e "da noi" vuol dire in Ferrari. C'erano dei contratti da rispettare e Jean Todt gli propose di venire l'anno successivo. Dunque il brasiliano andrò alla Williams e poi la tragedia di Imola, dove perse la vita. Per la Ferrari, il grande passo successivo fu l'ingaggio di Michael Schumacher, "volevo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) "L'Arabia sarà il mio ultimo Gran premio da presidente Fia. Si chiude un lungo ciclo della mia vita", spiegain una lunga intervista a La Stampa, pubblicata proprio nel giorno della gara a Gedda. Insomma, cala il sipario sulla sua parabola ai vertici dell'automobilismo e della Formula 1. E nel colloquio, l'ex dg Ferrari, parla a tutto campo, spazia, l'addio al vertice Fia è soltanto la premessa. Ricorda ancora una volta quando disse di no ad Ayrton Senna, che "voleva venire da noi nel 1994", e "da noi" vuol dire in Ferrari. C'erano dei contratti da rispettare egli propose di venire l'anno successivo. Dunque il brasiliano andrò alla Williams e poi la tragedia di Imola, dove perse la vita. Per la Ferrari, il grande passo successivo fu l'ingaggio di Michael, "volevo ...

Advertising

GassmanGassmann : Aiutiamo in questo momento difficile ,chi combatte da quasi due anni in prima fila, per difenderci dal #COVID19 GRA… - esajas1 : @pbecchi Quale contributo stai dando alla nazione in questo momento difficile? - OttaviDeborah : RT @MarinaBrunazzi: Renzi ha messo a rischio il Paese innescando una crisi di governo nel momento più grave e difficile. Ora usa la tecnica… - disilvestro_ : RT @parenellatasca: quando qualcuno ti sta aiutando e anche loro stanno attraversando un momento difficile>>>>>>> - antoniodiba : Abbiamo imparato che non sono tanto le percentuali da guardare, ma i numeri assoluti. Questa variante si diffonde m… -