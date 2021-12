Conclusa la Staffetta Telethon 2021

Leggi su udine20

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Foto: Luca MattioliAnche laUdinesi è. E’ stata un’edizione particolare, come il periodo che stiamo vivendo, ma il calore della solidarietà anche quest’anno si è fatto sentire, dando vita a un grande abbraccio virtuale. La manifestazione non si è potuta tenere in presenza nel cuore di Udine ma, per il Comitato udinese Staffette, la cosa più importante era esserci, assieme ai tanti friulani (e non solo) che da 23 anni scendono in pista per il sostegno alla ricerca contro le malattie genetiche rare della Fondazione. Un aiuto ancora più importante in questo momento, per poter continuare a dare una speranza a tante persone che spesso si trovano sole a lottare contro una grave patologia. Nonostante la distanza, la 23esima edizione è ...