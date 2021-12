Come denunciare la diffamazione sul web e rendere più facile produrre le prove digitali (Di domenica 5 dicembre 2021) Tommaso Grotto di Kopjra: “Non basta uno screenshot per provare un illecito. Le tecnologie legali invece offrono strumenti in grado di supportare persone vittime di bullismo, stalking, revenge porn e diffamazione online. Per questo abbiamo realizzato Web Forensics” Leggi su repubblica (Di domenica 5 dicembre 2021) Tommaso Grotto di Kopjra: “Non basta uno screenshot per provare un illecito. Le tecnologie legali invece offrono strumenti in grado di supportare persone vittime di bullismo, stalking, revenge porn eonline. Per questo abbiamo realizzato Web Forensics”

