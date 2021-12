Bbc | di tutto | di peggio

(Di domenica 5 dicembre 2021) L’emittente inglese non ha più il lustro e la fama di un tempo. Falcidiata dagli addii di giornalisti celebri, nel mirino dei politici e dei reali, da un decennio soffre il calo degli ascolti a fronte di costi di gestione ancora troppo alti. E la concorrenza dei colossi dello streaming come Netflix e Amazon Prime sta facendo il resto. I migliori editorialisti se ne vanno sbattendo la porta per sentirsi liberi, i politici mandano avvertimenti sibillini ai corrispondenti, i Reali s’infuriano perché non gli viene mostrato in anticipo l’ultimo documentario che li vede protagonisti. Sembra la solita disputa sulla Rai lottizzata e invece siamo in casa Bbc, l’emittente nazionale più antica del mondo, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo del Regno Unito. Gli ampi spazi nella Broadcasting House, la sede storica nel centro di Londra, completamente rinnovata, risplendono di ...

