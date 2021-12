Barbara D’Urso, tradimento interno in arrivo: ci sarà un colpo di scena per lei (Di domenica 5 dicembre 2021) Clamorosa indiscrezione sul futuro lavorativo della conduttrice Barbara D’Urso: guerra aperta in casa Mediaset per averla. La conduttrice Barbara D’Urso (screenshot Mediaset)Dopo gli ultimi risultati non così soddisfacenti di Pomeriggio5, per Barbara D’Urso potrebbe cambiare qualcosa. Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe avere un nuovo piano per lei: una via d’uscita diversa dal licenziamento. Il patron della nota rete televisiva è pronto a contrattare con la conduttrice una nuova destinazione interna alla Mediaset stessa. Secondo una clamorosa indiscrezione del portale Dagospia, la D’Urso potrebbe cambiare casa e ottenere un programma tutto suo su Italia1. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Dayane Mello, l’incubo è finalmente finito: “È stata una ... Leggi su specialmag (Di domenica 5 dicembre 2021) Clamorosa indiscrezione sul futuro lavorativo della conduttrice: guerra aperta in casa Mediaset per averla. La conduttrice(screenshot Mediaset)Dopo gli ultimi risultati non così soddisfacenti di Pomeriggio5, perpotrebbe cambiare qualcosa. Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe avere un nuovo piano per lei: una via d’uscita diversa dal licenziamento. Il patron della nota rete televisiva è pronto a contrattare con la conduttrice una nuova destinazione interna alla Mediaset stessa. Secondo una clamorosa indiscrezione del portale Dagospia, lapotrebbe cambiare casa e ottenere un programma tutto suo su Italia1. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Dayane Mello, l’incubo è finalmente finito: “È stata una ...

