Alec Baldwin sui commenti di George Clooney dopo la tragedia sul set | “Le sue parole non sono state d' aiuto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alec Baldwin

ha affermato che i commenti di George Clooney sulla fatale sparatoria verificatasi sul set di Rust "non sono stati affatto d'aiuto". L'attore 63enne, che lo scorso ottobre avrebbe ...Ecco un piccolo estratto dell'intervista rilasciata alla ABC " Io non ho premuto il grilletto ".rompe il silenzio nella sua prima intervista tv, dopo la tragedia avvenuta sul set di Rust quando un colpo di pistola ha causato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins ...Alec Baldwin ha recentemente rivelato ciò che pensa a proposito delle parole di George Clooney relative all'incidente che ha avuto luogo sul set di Rust. Alec Baldwin ha affermato che i commenti di Ge ...Alec Baldwin ha voluto rispondere a George Clooney dopo i suoi commenti piuttosto fuoriluogo in merito alla tragedia avvenuta sul set di Rust.