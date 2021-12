Un ladro è stato ferito in una sparatoria con i carabinieri nel Novarese (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito dai carabinieri mentre tentava la fuga durante un tentativo di furto nel Novarese. Era a bordo di una vettura di grossa cilindrata e stava facendo da palo mentre i complici svaligiavano una villetta a Castelletto Ticino All'arrivo dei carabinieri è partito a tutta velocità speronando il veicolo dei militari che hanno sparato alcuni colpi per fermarne la corsa. L'uomo è poi sceso dalla vettura danneggiata cercando di fuggire a piedi ma è stato bloccato. Soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale di Novara dove si trova piantonato in rianimazione. I complici sono riusciti a fuggire. Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Un uomo di circa 40 anni è rimastodaimentre tentava la fuga durante un tentativo di furto nel. Era a bordo di una vettura di grossa cilindrata e stava facendo da palo mentre i complici svaligiavano una villetta a Castelletto Ticino All'arrivo deiè partito a tutta velocità speronando il veicolo dei militari che hanno sparato alcuni colpi per fermarne la corsa. L'uomo è poi sceso dalla vettura danneggiata cercando di fuggire a piedi ma èbloccato. Soccorso dal 118 ètrasportato all'ospedale di Novara dove si trova piantonato in rianimazione. I complici sono riusciti a fuggire.

Advertising

sulsitodisimone : Un ladro è stato ferito in una sparatoria con i carabinieri nel Novarese - tossicpipol : Il mio momento preferito in assoluto è stato quando il professore ha detto di sperare di diventare padre di un ladr… - Maurizi96745767 : @animaleuropeRMP @ScalezJunior @fabrizio19651 Allora siamo duri, io posso rubare ma se non ho condanne ho la fedina… - witchm_ : RT @LemonDemon___: In Italia il bullo è un ragazzo incompreso, il ladro non ha di che sostentarsi, il molestatore ha una vita in pezzi, lo… - Il_dandy9 : @AndreC198 Una mattina a Catania sono entrato in un bar con mascherina e green pass già aperto perché volevo prende… -

Ultime Notizie dalla rete : ladro stato Un ladro è stato ferito in una sparatoria con i carabinieri nel Novarese Soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale di Novara dove si trova piantonato in rianimazione. I complici sono riusciti a fuggire.

Milano, la metropoli sede delle riprese del film di Diabolik. Il sindaco Sala:'Occhi aperti' ...i ladri in carne ed ossa è stato lo stesso sindaco Beppe Sala con un ironico post su Instagram , da cui trapela la felicità nell'ospitare nella sua città le riprese della storia del celebre ladro. '...

Un ladro è stato ferito in una sparatoria con i carabinieri nel Novarese AGI - Agenzia Giornalistica Italia Soccorso dal 118 ètrasportato all'ospedale di Novara dove si trova piantonato in rianimazione. I complici sono riusciti a fuggire....i ladri in carne ed ossa èlo stesso sindaco Beppe Sala con un ironico post su Instagram , da cui trapela la felicità nell'ospitare nella sua città le riprese della storia del celebre. '...