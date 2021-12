Treni in forte ritardo da Nord a Sud: folla nelle stazioni (Di sabato 4 dicembre 2021) Treni in forte ritardo sulla linea Nord Sud a causa della messa a punto del sistema Accm (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) attivato pochi giorni fa nel capoluogo toscano. folla in attesa alla stazione Termini di Roma a causa dei ritardi dei Treni legati al guasto che si è verificato sul nodo di Firenze. La stazione è affollata di viaggiatori in partenza per il ponte dell’Immacolata, ma al momento non ci sarebbero particolari criticità. Secondo quanto si apprende, si sono registrati ritardi di Treni per i viaggiatori della Capitale fino a oltre 200 minuti. folla in attesa nella stazione centrale di Napoli a causa dei ritardi nelle partenze e negli arrivi dopo il guasto verificatosi sul nodo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)insulla lineaSud a causa della messa a punto del sistema Accm (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) attivato pochi giorni fa nel capoluogo toscano.in attesa alla stazione Termini di Roma a causa dei ritardi deilegati al guasto che si è verificato sul nodo di Firenze. La stazione è afta di viaggiatori in partenza per il ponte dell’Immacolata, ma al momento non ci sarebbero particolari criticità. Secondo quanto si apprende, si sono registrati ritardi diper i viaggiatori della Capitale fino a oltre 200 minuti.in attesa nella stazione centrale di Napoli a causa dei ritardipartenze e negli arrivi dopo il guasto verificatosi sul nodo di ...

