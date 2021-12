Sci, ecco il codice della sicurezza sulle piste: è dedicato alla piccola Matilde che morì travolta a 3 anni (Di sabato 4 dicembre 2021) commenta Lo sci riparte in sicurezza. Da gennaio 2022, infatti, entra in vigore il decreto 40 del 2021 sulle 'Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili' . Il nuovo codice di sicurezza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) commenta Lo sci riparte in. Da gennaio 2022, infatti, entra in vigore il decreto 40 del 2021'Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili' . Il nuovodi...

