Napoli, De Laurentiis chiede spiegazioni: scoppia il caso in società (Di sabato 4 dicembre 2021) Aurelio De Laurentiis è pronto a fare un indagine interna in società: è scoppiato un vero e proprio caso nel Napoli. Cosa sta succedendo. Il presidente azzurro indaga all’interno del club (Via Getty Images)Nelle ultime settimane l’infermeria del Napoli si è riempita. Gli ultimi infortuni hanno creato un particolare fastidio ad Aurelio De Laurentiis che è pronto ad indagare in società. Infatti in questa fase cruciale della stagione sono tante e pesantissime le assenze nella rosa partenopea. Con l’infermeria piena, adesso il Napoli rischia anche il sorpasso da parte del Milan, visto che nelle prossime giornate gli azzurri non solo dovranno conservare la testa del campionato, ma dovranno conquistarsi anche la qualificazione alla fase ad ... Leggi su vesuvius (Di sabato 4 dicembre 2021) Aurelio Deè pronto a fare un indagine interna in: èto un vero e proprionel. Cosa sta succedendo. Il presidente azzurro indaga all’interno del club (Via Getty Images)Nelle ultime settimane l’infermeria delsi è riempita. Gli ultimi infortuni hanno creato un particolare fastidio ad Aurelio Deche è pronto ad indagare in. Infatti in questa fase cruciale della stagione sono tante e pesantissime le assenze nella rosa partenopea. Con l’infermeria piena, adesso ilrischia anche il sorpasso da parte del Milan, visto che nelle prossime giornate gli azzurri non solo dovranno conservare la testa del campionato, ma dovranno conquistarsi anche la qualificazione alla fase ad ...

Advertising

Diego64242513 : @ParticipioPart Non ho parole..ma poi perché tifare per la dirigenza,io se succedesse a noi, la prima cosa che vorr… - infoitsport : Infortuni Napoli, De Laurentiis chiama staff medico e tecnico. Non è contento - infoitsport : Infortuni Napoli, De Laurentiis chiede conto dei tanti problemi muscolari - infoitsport : Troppi infortuni nel Napoli, De Laurentiis vuole vederci chiaro: la scelta - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Bellinazzo: “Vi spiego perchè l’acquito di Osimhen non è un’operaz… -