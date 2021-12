Meteo Roma del 04-12-2021 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021)am I ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi con isolate piogge tra Liguria e Valle d’Aosta al pomeriggio a te Sì fenomeni sparsi sull’arco Alpino E possibili nubifragi sulla Liguria variabilità al sud in serata maltempo in estensione sulle regioni del nord-est con nevicate attese Fino a quanto è basso collinari al centro tempo stabile al mattino con Cieli poco nuvolosi su tutti i settori eccetto locali piogge al nord della Toscana al pomeriggio a te sono aumento della nuvolosità con isolati acquazzoni sulla Toscana e più vicini su Lazio in serata peggiora sulle regioni tirreniche neve in Appennino fin verso il 1600 1800 metri a sud tempo instabile al mattino con Cherry soleggiati eccetto isolate piogge sulla Sicilia settentrionale nuvolosità irregolare sulla Sardegna al ...