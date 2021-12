Kevin Owens: “È bastata una chiamata di Triple H per farmi tornare ad NXT nel 2019” (Di sabato 4 dicembre 2021) L’ex Universal Champion Kevin Owens si è aperto sul suo rapporto con il WWE COO Triple H e sul suo ritorno a sorpresa ad NXT nel 2019. Il Prizefighter ha fatto un comeback di una notte a TakeOver: WarGames III dove ha partecipato al WarGames Match maschile. Durante un’intervista con Rebellious Noise, K.O. ha detto che è bastata una telefonata di The Game per realizzare la cosa. Le sue parole “Non ho avuto bisogno di essere particolarmente convinto riguardo al mio ritorno ad NXT. Mi è bastata una telefonata di Triple H. Hunter è stato fantastico nei miei confronti, nella mia carriera e nella mia vita. Ogni volta che ha bisogno di qualsiasi cosa da me, io ci sono sempre. Mi ha chiesto se volevo far parte di WarGames. Non sapevo nemmeno in cosa consistesse il ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 dicembre 2021) L’ex Universal Championsi è aperto sul suo rapporto con il WWE COOH e sul suo ritorno a sorpresa ad NXT nel. Il Prizefighter ha fatto un comeback di una notte a TakeOver: WarGames III dove ha partecipato al WarGames Match maschile. Durante un’intervista con Rebellious Noise, K.O. ha detto che èuna telefonata di The Game per realizzare la cosa. Le sue parole “Non ho avuto bisogno di essere particolarmente convinto riguardo al mio ritorno ad NXT. Mi èuna telefonata diH. Hunter è stato fantastico nei miei confronti, nella mia carriera e nella mia vita. Ogni volta che ha bisogno di qualsiasi cosa da me, io ci sono sempre. Mi ha chiesto se volevo far parte di WarGames. Non sapevo nemmeno in cosa consistesse il ...

