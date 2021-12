Immacolata 2021 in ‘bianco’, ecco dove cadrà la neve (Di sabato 4 dicembre 2021) La parte centrale della prossima settimana si preannuncia ancora segnata dal maltempo di stampo invernale sull’Italia, mentre giungono conferme circa il possibile arrivo per l’Immacolata della prima neve della stagione sulle pianure del Nord, in coincidenza del passaggio di una intensa perturbazione atlantica. “Determinante – spiega Rino Cutuli, meteorologo di Meteo Expert e autore di IconaClima – sarà l’afflusso di aria fredda e secca atteso nei giorni immediatamente precedenti, più efficace proprio sulle regioni settentrionali, dove grazie anche al temporaneo miglioramento atteso tra lunedì e martedì vi saranno le condizioni per la formazione di un buon cuscinetto di aria fredda in prossimità del suolo, con gelate anche intense al Nord-Ovest, di notte e al primo mattino”. Martedì 7 dicembre breve tregua, ma con vento ancora intenso ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) La parte centrale della prossima settimana si preannuncia ancora segnata dal maltempo di stampo invernale sull’Italia, mentre giungono conferme circa il possibile arrivo per l’della primadella stagione sulle pianure del Nord, in coincidenza del passaggio di una intensa perturbazione atlantica. “Determinante – spiega Rino Cutuli, meteorologo di Meteo Expert e autore di IconaClima – sarà l’afflusso di aria fredda e secca atteso nei giorni immediatamente precedenti, più efficace proprio sulle regioni settentrionali,grazie anche al temporaneo miglioramento atteso tra lunedì e martedì vi saranno le condizioni per la formazione di un buon cuscinetto di aria fredda in prossimità del suolo, con gelate anche intense al Nord-Ovest, di notte e al primo mattino”. Martedì 7 dicembre breve tregua, ma con vento ancora intenso ...

