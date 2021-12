Frosinone-Ternana- 1-1: gli ospiti incasinano i gialloblù (Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi 4 Dicembre nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si è disputata la partita Frosinone-Ternana- di Serie B. il risultato finale si è consolidato tra il primo parziale e l’inizio del secondo quando i padroni di casa hanno trovato dopo 17 minuti il gol, ma poi è arrivata la risposta con un perfetto pareggio per una Ternana gladiatoria che ha messo in serio pericolo gli avversari che hanno commesso delle leggerezze e hanno perso la concentrazione. Frosinone-Ternana: formazioni e dove vederla Frosinone-Ternana-: formazioni ufficiali Frosinone (4-3-3): Ravaglia, Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali, Boloca, Ricci, Garritano, Canotto, Charpentier, Zerbin. Ternana (4-2-3-1): Iannarilli, Diakite, Sorensen, Capuano, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi 4 Dicembre nello Stadio Benito Stirpe alle ore 14:00 si è disputata la partita- di Serie B. il risultato finale si è consolidato tra il primo parziale e l’inizio del secondo quando i padroni di casa hanno trovato dopo 17 minuti il gol, ma poi è arrivata la risposta con un perfetto pareggio per unagladiatoria che ha messo in serio pericolo gli avversari che hanno commesso delle leggerezze e hanno perso la concentrazione.: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(4-3-3): Ravaglia, Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali, Boloca, Ricci, Garritano, Canotto, Charpentier, Zerbin.(4-2-3-1): Iannarilli, Diakite, Sorensen, Capuano, ...

Advertising

Lega_B : ?? F U L L T I M E ?? Pareggio tra #Frosinone e #Ternana, tre punti conquistati in trasferta per #Spal e #Cremonese,… - zazoomblog : Frosinone-Ternana- 1-1: gli ospiti incasinano i gialloblù - #Frosinone-Ternana- #ospiti - CRAPiemonteVA : Eugenio Scarpa #IvUfficiale in Benevento Pordenone, Marco Serra di #Torino Var Alessandria - Cittadella #assistenti… - TUTTOB1 : Ternana, Lucarelli: 'Un punto guadagnato, conferma che possiamo ambire solo alla salvezza. Complimenti al Frosinone' - TernanaNews : RT @TernanaNews: Frosinone-Ternana, ecco i convocati di Fabio Grosso - FOTO -