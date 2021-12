?abrinovi? | attentatore fallito di Francesco Ferdinando | ispirato da Mazzini

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nedeljko ??, tipografo, fu uno degli attentatori all’arciduca Franz Ferdinand il 28 giugno del 1914. Era serbo, nato a Sarajevo nel 1895, dunque aveva 19 anni. Morì in galera a Terezín nel 1916, tisico. Lanciò la sua bomba contro la vettura dell’erede imperiale e sua moglie, l’arciduca (forse) la fece rimbalzare indietro, la bomba uccise i passeggeri della vettura seguente. ?? ingoiò la sua pastiglia di cianuro e si buttò nella Miljacka. “Ho ingoiato una dose doppia, ho avuto dei dolori, ma non ha agito”. Cianuro scadente, acqua bassa, lo acchiapparono. “Vi siete fatto fotografare subito prima, perché?”. “Perché restasse un ricordo di me”. A suo tempo lessi gli atti che riguardavano l’attentato. Uno dei catturatori dichiarò di avergli detto: “Sei serbo, vero?”, e lui: “Sì, sono un eroe serbo”. Al processo corresse: “Io non ho detto che ...