Vaccino covid Pfizer e Moderna, rischio miocarditi “molto raro” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il rischio di miocarditi o pericarditi dopo il Vaccino anti-covid con i prodotti a mRna di Pfizer/BioNTech e Moderna è per entrambe le condizioni “molto raro”. La definizione corrisponde a un numero di persone potenzialmente colpite che può arrivare fino a circa un vaccinato su 10mila, specie giovani maschi. Lo comunica l’Agenzia europea del farmaco Ema, sulla base dell’ultimo aggiornamento da parte del Comitato di farmacovigilanza Prac. La revisione degli esperti ha incluso due ampi studi epidemiologici europei, uno condotto su dati del sistema sanitario nazionale francese e l’altro sul registro nordico. In sintesi, dalle ricerche emerge che il rischio di miocardite o pericardite è inferiore a un caso su 10mila per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildio pericarditi dopo ilanti-con i prodotti a mRna di/BioNTech eè per entrambe le condizioni “”. La definizione corrisponde a un numero di persone potenzialmente colpite che può arrivare fino a circa un vaccinato su 10mila, specie giovani maschi. Lo comunica l’Agenzia europea del farmaco Ema, sulla base dell’ultimo aggiornamento da parte del Comitato di farmacovigilanza Prac. La revisione degli esperti ha incluso due ampi studi epidemiologici europei, uno condotto su dati del sistema sanitario nazionale francese e l’altro sul registro nordico. In sintesi, dalle ricerche emerge che ildi miocardite o pericardite è inferiore a un caso su 10mila per il ...

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Agenzia_Ansa : Il Consiglio di Stato respinge un ricorso: i medici non possono rifiutare il vaccino Covid. Non aggravare contagi,… - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - AnnaP1953 : RT @autocostruttore: Covid, 15enne ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo vaccino. L’Asp di Catanzaro “al momento nessuna correl… - Psyclo_Bo : RT @ilpresidenthe: Immagine dei Simpson per sdrammatizzare e normalizzare. Vaccino testato su 2.300 bambini con efficacia del 90%,come si f… -