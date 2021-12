Psg, Pochettino: “Messi? Talento incredibile, deve solo ritrovare la forma migliore” (Di sabato 4 dicembre 2021) Lionel Messi è approdato al Paris Saint-Germain pochi mesi fa, ma finora le sue prestazioni non hanno rispettato le aspettative. Il sette volte Pallone d’Oro ha segnato un solo gol a fronte di 30 tiri effettuati in partite di Ligue 1. I numeri dunque sottolineano la forma non eccezionale del fuoriclasse argentino, ma il tecnico Mauricio Pochettino non è preoccupato. “Leo ha un Talento incredibile, ha sempre segnato tanto e lo farà anche qui – ha sottolineato il tecnico dei parigini in conferenza stampa -. In ogni gara ha tante occasioni e alla fine la palla andrà dentro e ci aiuterà ancor più di come sta facendo adesso”. “Si tratta solo di una questione di tempo ed efficienza, deve ritrovare la forma ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Lionelè approdato al Paris Saint-Germain pochi mesi fa, ma finora le sue prestazioni non hanno rispettato le aspettative. Il sette volte Pallone d’Oro ha segnato ungol a fronte di 30 tiri effettuati in partite di Ligue 1. I numeri dunque sottolineano lanon eccezionale del fuoriclasse argentino, ma il tecnico Mauricionon è preoccupato. “Leo ha un, ha sempre segnato tanto e lo farà anche qui – ha sottolineato il tecnico dei parigini in conferenza stampa -. In ogni gara ha tante occasioni e alla fine la palla andrà dentro e ci aiuterà ancor più di come sta facendo adesso”. “Si trattadi una questione di tempo ed efficienza,la...

