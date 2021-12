(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Salutiamo con grande favore la decisione del presidentee del consiglio dei ministri di confermare in legge di bilancio l'impianto dell'intervento fiscale di riduzione delle tasse a cui Italia Viva ha dato un contributo determinante, anche grazie al contributo offerto dal parlamento con il lavoro delle commissioni Finanze di Camera e Senato in cui ci riconosciamo pienamente". Così una nota di Iv. "Del resto qualsiasi ipotesi che preveda un prelievo aggiuntivo, non andrebbe nella direzione che lo stesso premierha più volte ribadito e in cui ci riconosciamo pienamente: non è ildi prendere iai cittadini, ma di darli".

Advertising

TV7Benevento : Manovra: Iv, 'bene Draghi, momento di dare soldi, non di prenderli'... - DonatoPastore : @HumanNa79419511 @catenascesa @caria_mauro @matteosalvinimi Ciao. Manovra bene i tubi, mi raccomando. - Lialacor : @MaleficoRojo a chi li manovra andrebbe bene, visti i loro progetti eversivi - Gio_Fra_ : @EnricoLetta ma la #manovra fiscale che taglia le tasse ai redditi alti e lascia gli spiccioli ai redditi medio-bas… - sassuolino : RT @ItaliaViva: Manovra: @davidefaraone , 'bene con Draghi, prima si chiacchierava ora si lavora' -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra bene

Agenzia ANSA

... con i 7/8 miliardi di euro messi in campo dal governo Draghi nella, è destinata a cambiare ... L'auspicio è che si faccianoi calcoli: lavorando con il bilancino sulle detrazioni familiari ...... gravemente ammalato, ma è il grande accusato di essere stato autore di unaeversiva per ...Moro mi aveva chiesto come mai fossi così? e io risposi perché avevo l'impressione che non stesse"...Roma, 3 dic. "Salutiamo con grande favore la decisione del presidente Draghi e del consiglio dei ministri di confermare in legge di bilancio l'impianto dell'int ...Nonostante gli attacchi portati su vari fronti le borse stanno reggendo bene in questa avvio di dicembre. Ecco i target per S&P500, Stoxx 600 e Ftse Mib.