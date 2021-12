Lucrezia Selassié si scontra con Maria Monsè: l’intervento dei vipponi (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo scontro tra Lucrezia Selassié e Maria Monsè Alfonso Signorini, dopo aver parlato di Alex Belli e Soleil Sorge, ha fatto vedere delle clip riguardanti Maria Monsè. In queste immagini, infatti, si parlava dei suoi scontri con gli altri vipponi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Abbiamo, infatti, assistito alle litigate con Sophie e con L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo scontro traAlfonso Signorini, dopo aver parlato di Alex Belli e Soleil Sorge, ha fatto vedere delle clip riguardanti. In queste immagini, infatti, si parlava dei suoi scontri con gli altriall’interno della Casa più spiata d’Italia. Abbiamo, infatti, assistito alle litigate con Sophie e con L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Maria Monsè e Lulù: è scontro, gli altri vipponi costretti a dividerle (VIDEO) #gfvip - chicca65472654 : RT @Rominab_83: Lucrezia hailè selassiè la nuova protagonista del remake dello spot della morositas ?? da donna ha gran dono divino quel lat… - chicca65472654 : RT @Anna19747174: Lulù Lucrezia selassie crea dinamiche anche mentre dorme chi come lei? #GFVIP #gfvip #lulù #LuluSelassie - _Melaninpoppin_ : RT @MFenonenal: #gfvip dopo l'ultima puntata , Lucrezia Selassiè rientra di diritto tra i miei concorrenti preferiti. Ma non tanto per lei.… - MFenonenal : #gfvip dopo l'ultima puntata , Lucrezia Selassiè rientra di diritto tra i miei concorrenti preferiti. Ma non tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucrezia Selassié Gianmaria Antinolfi/ Il 'micione' di Valeria Marini fa ingelosire Sophie? (Gf Vip) ... la sua recente nomination nella puntata del 29 novembre, assieme a Patrizia Pellegrino , e a due delle tre sorelle Selassié, Lucrezia e Jessica , non gli garantisce la permanenza a lungo nella casa, ...

Jessica Selassiè, flirt con personaggio famoso/ 'Tra di noi c'era tanta attrazione e stima?' ...Selassiè rivela di aver frequentato un famoso personaggio dello spettacolo É un momento emotivamente difficile per il trio regale delle sorelle Selassié, in particolare per due di esse: Lucrezia '...

La madre di Manuel Bortuzzo attacca Lul Selassi e lei scoppia a piangere Gossip News ... la sua recente nomination nella puntata del 29 novembre, assieme a Patrizia Pellegrino , e a due delle tre sorellee Jessica , non gli garantisce la permanenza a lungo nella casa, ......Selassiè rivela di aver frequentato un famoso personaggio dello spettacolo É un momento emotivamente difficile per il trio regale delle sorelle, in particolare per due di esse:'...