Indice di contagio a 1,20, incidenza in crescita a 155 – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Indice di contagio Rt in Italia è a 1,20 contro l’1,23 della scorsa settimana. Cresce l’incidenza a 155 casi ogni centomila abitanti contro i 125 di sette giorni fa. Questi i dati del monitoraggio della cabina di regia diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità. «L’incidenza settimanale a livello nazionale – si legge nella bozza del report – continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26/11/2021-02/12/2021) vs 125 per 100mila abitanti (19/11/2021-25/11/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 10 novembre – 23 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,20 (range 1,12 – 1,28), al di sopra della soglia epidemica. È in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica l’Indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’diRt in Italia è a 1,20 contro l’1,23 della scorsa settimana. Cresce l’a 155 casi ogni centomila abitanti contro i 125 di sette giorni fa. Questi i dati deldella cabina di regia diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità. «L’settimanale a livello nazionale – si legge nella bozza del report – continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26/11/2021-02/12/2021) vs 125 per 100mila abitanti (19/11/2021-25/11/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 10 novembre – 23 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,20 (range 1,12 – 1,28), al di sopra della soglia epidemica. È in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica l’di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = ...

