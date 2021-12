Hamilton davanti a Bottas, incidente per Leclerc (Di venerdì 3 dicembre 2021) JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Arabia Saudita si piazza davanti a tutti la Mercedes di Lewis Hamilton (1’29?018) che ha regolato di pochi millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas (1’29”079). Max Verstappen, penalizzato dal traffico in pista, si è dovuto accontentare della quarta posizione, preceduto da un pimpante Gasly. Molto bene le Alpine, con Alonso quinto e Ocon sesto. Le due Ferrari erano partite con il piede giusto, ma hanno chiuso lontano dalle prime posizioni, con Sainz settimo e Leclerc decimo. Quasi allo scadere dell’ora di prove, il pilota monegasco è finito sulle barriere riportando molti danni alla sua monoposto. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021) JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Arabia Saudita si piazzaa tutti la Mercedes di Lewis(1’29?018) che ha regolato di pochi millesimi il compagno di squadra Valtteri(1’29”079). Max Verstappen, penalizzato dal traffico in pista, si è dovuto accontentare della quarta posizione, preceduto da un pimpante Gasly. Molto bene le Alpine, con Alonso quinto e Ocon sesto. Le due Ferrari erano partite con il piede giusto, ma hanno chiuso lontano dalle prime posizioni, con Sainz settimo edecimo. Quasi allo scadere dell’ora di prove, il pilota monegasco è finito sulle barriere riportando molti danni alla sua monoposto. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

IlModeratoreWeb : Hamilton davanti a Bottas, incidente per Leclerc - - nestquotidiano : Hamilton davanti a Bottas, incidente per Leclerc - zazoomblog : Hamilton davanti a Bottas incidente per Leclerc - #Hamilton #davanti #Bottas #incidente - vincebuonpane : RT @LiveGPit: #F1 GP Arabia Saudita, FP2: Hamilton davanti a Bottas, Leclerc a muro ?? @vincebuonpane - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #F1 GP Arabia Saudita, FP2: Hamilton davanti a Bottas, Leclerc a muro ?? @vincebuonpane -