Green pass, controlli sui bus dal 6 dicembre: oltre 100 incaricati alle verifiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dal 6 dicembre per salire su tutti i mezzi pubblici di trasporto locale sarà necessario esibire il Green pass. L'AIR ha definito il piano organizzativo per agevolare i controlli delle certificazioni dei viaggiatori. Da lunedì partiranno le verifiche. Per accedere sugli autobus bisognerà essere in possesso almeno del Green pass "base" (ottenibile anche con un tampone molecolare o antigenico rapido negativo, fatta eccezione per i minori di 12 anni e per i soggetti esenti in possesso di certificazione medica), così come previsto dal decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 e relativo alle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. I controlli verranno effettuati mediante lettura ...

