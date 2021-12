Draghi sbatte contro lo spettro della patrimoniale (Di venerdì 3 dicembre 2021) La difficoltà di Mario Draghi nell’indirizzare la maggioranza sul nuovo assetto delle tasse matura in una giornata lunghissima a palazzo Chigi. Un’ora di cabina di regia, la riunione del Consiglio dei ministri che va avanti per tre ore, soprattutto la brusca interruzione di mezz’ora. Se poi si prendono in considerazione le dinamiche e i toni di questi passaggi, cioè un’anomala triplice tra la Lega, Forza Italia e i renziani e la perentorietà dell’intervento di Renato Brunetta, si capisce bene l’intensità del caos. La miccia che fa esplodere il tutto è la proposta di un contributo di solidarietà da parte dei redditi più alti per sterilizzare gli aumenti delle bollette. Detta così è una patrimoniale, ma in realtà lo schema prevede un mancato taglio dell’Irpef per i più abbienti. Se però agli altri viene dato un beneficio, il concetto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) La difficoltà di Marionell’indirizzare la maggioranza sul nuovo assetto delle tasse matura in una giornata lunghissima a palazzo Chigi. Un’ora di cabina di regia, la riunione del Consiglio dei ministri che va avanti per tre ore, soprattutto la brusca interruzione di mezz’ora. Se poi si prendono in considerazione le dinamiche e i toni di questi passaggi, cioè un’anomala triplice tra la Lega, Forza Italia e i renziani e la perentorietà dell’intervento di Renato Brunetta, si capisce bene l’intensità del caos. La miccia che fa esplodere il tutto è la proposta di un contributo di solidarietà da parte dei redditi più alti per sterilizzare gli aumenti delle bollette. Detta così è una, ma in realtà lo schema prevede un mancato taglio dell’Irpef per i più abbienti. Se però agli altri viene dato un beneficio, il concetto ...

Advertising

Walter32099227 : @venis_77 Ma draghi di quello che succede in parlamento se ne sbatte tanto lui va per la sua strada ma per quanto r… - giamakano : Italiani fa//iti e schiavizzati dalla UE, ora avete il Regime Draghi, ma fate i fenomeni indignandovi per uno spot… - Rock99682753 : @ThinkingGreeks Quello che sta succedendo con i green pass e' totalmente anticostituzionale e Draghi se ne sbatte c… - Antonio22024399 : Draghi e i politici e il governo non si rendono conto che l'economia e il mondo che gira attorno hanno bisogno di t… - Giuseppeiacobe3 : Questo soggetto oltre che ignorante,non idoneo e non all’altezza del ruolo di ministro nonché indegno, va cacciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sbatte Tutti i partiti si preparano al trasloco... di Draghi al Quirinale Parlando dei No Vax, infatti, Draghi ha detto: 'Spero che anche coloro che sono oggetto di ... e Calenda quando sente parlare di 'grillini' salta sulla sedia e sbatte la porta in faccia anche a Letta. ...

Il governo studia il super green pass. C'è il nodo controlli: salta la limitazione sui mezzi pubblici Domani il premier Mario Draghi incontrerà le Regioni, per ascoltare le proposte dei governatori. ... Uno schema che sbatte contro con le difficoltà quotidiane di selezionare gli ingressi ai soli ...

Draghi sbatte contro lo spettro della patrimoniale L'HuffPost Draghi sbatte contro lo spettro della patrimoniale La richiesta di un contributo di solidarietà per sterilizzare gli aumenti delle bollette finisce contro un muro di no. Le aperture ai sindacati, lo sbarramento di Lega e Fi ...

JULIEN ASSANGE / LA CAMERA FILO-USA NEGA LO STATUS DI ‘RIFUGIATO POLITICO’ Adesso la nostra Camera dei deputati sbatte la porta in faccia a Julien Assange, il fondatore di ‘WikiLeaks’ di cui gli Usa chiedono l’estradizione dalla Gran Bretagna, dove è detenuto da due anni, pe ...

Parlando dei No Vax, infatti,ha detto: 'Spero che anche coloro che sono oggetto di ... e Calenda quando sente parlare di 'grillini' salta sulla sedia ela porta in faccia anche a Letta. ...Domani il premier Marioincontrerà le Regioni, per ascoltare le proposte dei governatori. ... Uno schema checontro con le difficoltà quotidiane di selezionare gli ingressi ai soli ...La richiesta di un contributo di solidarietà per sterilizzare gli aumenti delle bollette finisce contro un muro di no. Le aperture ai sindacati, lo sbarramento di Lega e Fi ...Adesso la nostra Camera dei deputati sbatte la porta in faccia a Julien Assange, il fondatore di ‘WikiLeaks’ di cui gli Usa chiedono l’estradizione dalla Gran Bretagna, dove è detenuto da due anni, pe ...