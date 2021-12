Covid: in Campania oltre 1.300 positivi, due decessi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.327, in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 32.380 test esaminati. Continua a salire l’indice di contagio che ieri era pari al 3,89% ed oggi è 4,09%. Un decesso nelle ultime 48 ore e un altro deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali sale a 25 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (+3 rispetto a ieri) , mentre calano a 308 i ricoveri in degenza (-4 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)positivi del giorno: 1.327 Test: 32.380 Deceduti: 1 (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 Posti letto di degenza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.327, in, nelle ultime 24 ore, i casialsu 32.380 test esaminati. Continua a salire l’indice di contagio che ieri era pari al 3,89% ed oggi è 4,09%. Un decesso nelle ultime 48 ore e un altro deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali sale a 25 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (+3 rispetto a ieri) , mentre calano a 308 i ricoveri in degenza (-4 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 1.327 Test: 32.380 Deceduti: 1 (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 Posti letto di degenza ...

Advertising

Adnkronos : Variante #Omicron in Italia, sono 7 i casi in #Campania: contagiati altri 3 familiari del 'paziente zero'. #covid - fattoquotidiano : Covid, la scuola torna sempre più a distanza. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi… - VincenzoDeLuca : Terze dosi di vaccino anti covid-19 aperte a tutti i cittadini della Campania senza limiti di fasce di età o di cat… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (3 dicembre 2021) Ecco l’aggiornamen… - robertopontillo : dati covid in campania oggi 1.327 casi su 32.380 test (4,1% positivi) e un decesso. Negli ospedali salgono a 25 le… -