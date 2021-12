Cassano | «Scandalo dare il Pallone d’Oro a Cannavaro e non a Maldini! Caro Trevisani…»

CalcioNews24 : #Cassano scatenato - fcin1908it : Pallone d’Oro, Cassano: “Trevisani metti occhiali doppi. Scandalo Cannavaro e non Maldini' -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Scandalo

fcinter1908

...Stellato di Puglia Popolare - movimento politico fondato dal ex senatore forzista Massimo- ... Nel frattempo, mentre nessuno ha gridato alloquando il Pd ed i cosiddetti 'civici' alle ...... se alla fine avessimo ottenuto un punto, credo proprio che nessuno avrebbe gridato allo. ... Ferrara eMagnago: un dato, questo, che la dice lunga sulla qualità che caratterizza le ...Cassano senza freni. FantAntonio, intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, ha parlato così del Pallone d'Oro: "France Football deve dare il Pallone d'Oro 2020 a Lewandowski, è stato ...Si muove il fronte politico-sportivo alla luce del nuovo scandalo che sta colpendo il calcio italiano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la FIGC sta portando avanti il progetto per approvare una n ...