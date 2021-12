Biglietti concerto Maneskin a Lignano il 23 giugno 2022 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con oltre 6 dischi di diamante, 133 dischi di platino e oltre 3,7 miliardi di stream sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo, la band più iconica d’Italia, i Måneskin annunciano un nuovo entusiasmante concerto in programma il 23 giugno 2022 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD): sarà la Data Zero del già celebre “Live al Circo Massimo”. I Biglietti saranno in vendita dalle ore 11:00 di lunedì 6 dicembre online su Ticketone.it e dalle ore 11:00 di sabato 11 dicembre nei punti vendita autorizzati Ticketone. Il Sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto In pochi anni, la strategia condotta dall’amministrazione comunale, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, e la stretta collaborazione tra i partner organizzatori e gli operatori turistici hanno ... Leggi su udine20 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Con oltre 6 dischi di diamante, 133 dischi di platino e oltre 3,7 miliardi di stream sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo, la band più iconica d’Italia, i Måneskin annunciano un nuovo entusiasmantein programma il 23allo Stadio Teghil diSabbiadoro (UD): sarà la Data Zero del già celebre “Live al Circo Massimo”. Isaranno in vendita dalle ore 11:00 di lunedì 6 dicembre online su Ticketone.it e dalle ore 11:00 di sabato 11 dicembre nei punti vendita autorizzati Ticketone. Il Sindaco diSabbiadoro, Luca Fanotto In pochi anni, la strategia condotta dall’amministrazione comunale, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, e la stretta collaborazione tra i partner organizzatori e gli operatori turistici hanno ...

