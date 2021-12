Travestito da ninja ferisce due poliziotte con la katana

Advertising

ultimenews24 : Un uomo, travestito da ninja e armato di una spada, ha ferito due poliziotte a Cherbourg in Francia. Lo riferiscono… - lifestyleblogit : Francia, travestito da ninja ferisce due poliziotte con la spada - - telodogratis : Francia, travestito da ninja ferisce due poliziotte con la spada - fisco24_info : Francia, travestito da ninja ferisce due poliziotte con la spada: L'aggressore, colpito dagli agenti, è grave in os… - italiaserait : Francia, travestito da ninja ferisce due poliziotte con la spada -

Ultime Notizie dalla rete : Travestito ninja

La cosa particolare è che l'uomo era vestito dae aveva con sé una katana, la tipica spada giapponese molto simile a una sciabola ma con l'impugnatura a due mani. A quel punto, con l'arma in ...L'aggressore, colpito dagli agenti, è grave in ospedale Un uomo,dae armato di una spada, ha ferito due poliziotte a Cherbourg in Francia . Lo riferiscono fonti della polizia francese, intervenuta dopo una segnalazione di furto di un'auto. Per ...Un uomo travestito da ninja ha aggredito due poliziotte in Francia con una spada: è stato in seguito fermato e ferito gravemente dalle forze dell'ordine.Un uomo, armato di spada giapponese, è sceso dall’auto appena rubata e ha ferito le due donne. Un terzo agente gli ha sparato ...