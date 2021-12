Traffico Roma del 02-12-2021 ore 19:00 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani ancora difficile la situazione del Traffico sulle strade della capitale il maltempo poi sta ulteriormente creando disagi alla circolazione sul Raccordo Anulare code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana è più avanti tra Casilina e Tiburtina code a tratti anche in carreggiata interna tra Flaminio e aria e tra Bufalotta e Tuscolana e rallentamenti a tratti code sulla percorso Urbano della A24 dalla tangenziale al Raccordo Anulare quindi in uscita da Roma file poi sulla tangenziale da Corso Francia la Salaria verso San Giovanni e nelle due direzioni tra Tiburtina a viale Castrense si rallenta anche sulla Flaminia da Corso di Francia d’accordo e sulla Salaria dalla tangenziale all’aeroporto di molto Traffico anche in città ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani ancora difficile la situazione delsulle strade della capitale il maltempo poi sta ulteriormente creando disagi alla circolazione sul Raccordo Anulare code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana è più avanti tra Casilina e Tiburtina code a tratti anche in carreggiata interna tra Flaminio e aria e tra Bufalotta e Tuscolana e rallentamenti a tratti code sulla percorso Urbano della A24 dalla tangenziale al Raccordo Anulare quindi in uscita dafile poi sulla tangenziale da Corso Francia la Salaria verso San Giovanni e nelle due direzioni tra Tiburtina a viale Castrense si rallenta anche sulla Flaminia da Corso di Francia d’accordo e sulla Salaria dalla tangenziale all’aeroporto di moltoanche in città ...

Advertising

muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 4 km di coda per incidente (ora risolto) al km 299 tra Firenze Impruneta e Firenze S… - HDMarsil : RT @AnsaRomaLazio: Bombe d'acqua a Roma, strade allagate e traffico in tilt. Dalla Nomentana all'Appia, problemi anche sul litorale #ANSA h… - Artibani1 : Imbottigliato nel traffico osservo la macchina che ho davanti e noto che su 'Laziale parto anale' c'è l'impronta pr… - enricamaurizia : RT @MediasetTgcom24: Maltempo nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt a Roma #maltempo - MediasetTgcom24 : Maltempo nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt a Roma #maltempo -