Torino Empoli 2-1 LIVE | Bremer ad un passo dal terzo gol

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Allo stadio Grande, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Olimpico Grande. 4? Henderson sbaglia un passaggio orizzontale sulla trequarti per Marchizza, ne approfitta Singo che si fa 60 metri palla al piede, arriva al limite e prova il destro che però risulta debole e fuori dallo specchio. 8? Pjaca riceve palla al vertice sinistro, si accentra e prova un destro a giro che viene deviato ...

TorinoFC_1906 : 115 ???????? ???? ???????????? ?? ???????????????? ?? ???????????? ?????? ??Empoli ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 18.30 ??#TorinoEmpoli #SFT - rfutbol : Gol Empoli, Torino 2-2 Empoli (min.72) #Torino #Empoli #SerieA - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Empoli! Torino [2] x [2] Empoli Campeonato Italiano 1ª - 2021/2022 - 15ª Rodada 72 minuto(s) - ftg_soccer : GOAL! Empoli in Italy Serie A Torino 2-2 Empoli - Gazzetta_it : Gol! Torino - Empoli 2-2, rete di La Mantia A. (EMP) -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Empoli

...si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA ...Commenta per primo Ivan Juric, allenatore del, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l': 'Sara una partita dinamica, loro attaccano e difendono concedendo qualcosa. Sarà una bella gara'. Sanabria è pronto per ...SECONDO TEMPO 21' Dal lato opposto arriva un tiro dalla bandierina. Sulla battuta cross preda di Milinkovic-Savic. 20' OCCASIONE TORO! Bremer ruba palla al limite dell'area, ...SECONDO TEMPO 17' L'Empoli conquista un calcio d'angolo molto contestato. Dalla battuta non accade nulla, palla che finisce tra i piedi di Milinkovic-Savic.