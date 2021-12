Roma, lesione al polpaccio per El Shaarawy, salta l’Inter (Di giovedì 2 dicembre 2021) Contro l’Inter, alla prossima giornata di campionato di Serie A, il tecnico della Roma, José Mourinho, dovrà fare a meno di Stephan El Shaarawy. L’attaccante è rimasto acciaccato ieri, durante il match contro il Bologna. Oggi è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione al polpaccio destro. Lo comunica il club giallorosso. Il giocatore salterà sicuramente il prossimo turno di campionato. “La risonanza a cui si è sottoposto El Shaarawy ha evidenziato una lesione al polpaccio destro. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno”. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Contro, alla prossima giornata di campionato di Serie A, il tecnico della, José Mourinho, dovrà fare a meno di Stephan El. L’attaccante è rimasto acciaccato ieri, durante il match contro il Bologna. Oggi è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato unaaldestro. Lo comunica il club giallorosso. Il giocatore salterà sicuramente il prossimo turno di campionato. “La risonanza a cui si è sottoposto Elha evidenziato unaaldestro. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno”. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista.

