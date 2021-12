**Quirinale: Ceccanti, 'tifo per Mattarella bis, ma ddl Zanda non c'entra con Colle'** (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Questo progetto di legge ha senso a prescindere". Stefano Ceccanti, costituzionalista e capogruppo Pd in Affari costituzionali alla Camera, parla così del ddl Zanda-Parrini depositato oggi al Senato. E quel "a prescindere" è inteso rispetto alla partita del Quirinale che si sta per aprire. "Non escludiamo di presentare una proposta analoga anche qui alla Camera, stiamo valutando", spiega all'Adnkronos. La proposta, un ddl costituzionale, stabilisce che ci sia un solo mandato per il Colle e abolisce il semestre bianco. Di una riforma in questo senso ha parlato più volte il presidente Mattarella. "Non c'è alcun legame con il bis -dice Ceccanti-. Detto questo, io ritengo che sarebbe la soluzione migliore". E' una sua posizione o del Pd? "Il Pd non è ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Questo progetto di legge ha senso a prescindere". Stefano, costituzionalista e capogruppo Pd in Affari costituzionali alla Camera, parla così del ddl-Parrini depositato oggi al Senato. E quel "a prescindere" è inteso rispetto alla partita del Quirinale che si sta per aprire. "Non escludiamo di presentare una proposta analoga anche qui alla Camera, stiamo valutando", spiega all'Adnkronos. La proposta, un ddl costituzionale, stabilisce che ci sia un solo mandato per ile abolisce il semestre bianco. Di una riforma in questo senso ha parlato più volte il presidente. "Non c'è alcun legame con il bis -dice-. Detto questo, io ritengo che sarebbe la soluzione migliore". E' una sua posizione o del Pd? "Il Pd non è ancora ...

