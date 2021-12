Olimpia Milano, Messina: “Partita complessa, dobbiamo ritrovare fisicità e qualità in difesa” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Sarà una Partita complessa, perché veniamo da tre sconfitte e abbiamo bisogno di ritrovare la nostra fisicità e la qualità della difesa per poter alzare il livello del nostro gioco anche in attacco”. Così Ettore Messina alla vigilia della sfida contro l’Alba Berlino, valida per la tredicesima giornata di Eurolega. Il coach di Olimpia Milano ha commentato l’arrivo di Ben Bentil, che avrà lo scomodo compito di non far rimpiangere Konstantinos Mitoglou: “Abbiamo provato con un paio di allenamenti a inserire Ben Bentil e siamo fiduciosi che possa darci subito un contributo, dovendo scontare anche l’assenza di Tarczewski. L’Alba è una squadra che fa del movimento, con o senza palla, e dell’alto ritmo le sue caratteristiche migliori, è una ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Sarà una, perché veniamo da tre sconfitte e abbiamo bisogno dila nostrae ladellaper poter alzare il livello del nostro gioco anche in attacco”. Così Ettorealla vigilia della sfida contro l’Alba Berlino, valida per la tredicesima giornata di Eurolega. Il coach diha commentato l’arrivo di Ben Bentil, che avrà lo scomodo compito di non far rimpiangere Konstantinos Mitoglou: “Abbiamo provato con un paio di allenamenti a inserire Ben Bentil e siamo fiduciosi che possa darci subito un contributo, dovendo scontare anche l’assenza di Tarczewski. L’Alba è una squadra che fa del movimento, con o senza palla, e dell’alto ritmo le sue caratteristiche migliori, è una ...

